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В Физули задержан мужчина, пытавшийся незаконно проникнуть на освобожденные территории

В Физули задержан мужчина, пытавшийся незаконно проникнуть на освобожденные территории Задержан мужчина, попытавшийся без соответствующего разрешения пройти через КПП в направлении Физулинского района.
Происшествия
31 июля 2023 г. 18:20
В Физули задержан мужчина, пытавшийся незаконно проникнуть на освобожденные территории

Задержан мужчина, попытавшийся без соответствующего разрешения пройти через КПП в направлении Физулинского района.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 31 июля на контрольно-пропускном пункте в Физулинском районе гражданин пытался пройти через КПП по чужому паспорту.

В результате расследования была установлена личность нарушителя, им оказался житель села Хырмандалы Масаллинского района Вусал Фарзалиев.

Собранные по факту материалы для дачи правовой оценки направлены в Физулинский районный суд.

По решению суда В.Фарзалиев арестован на 8 суток в административном порядке по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

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