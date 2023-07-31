В Физули задержан мужчина, пытавшийся незаконно проникнуть на освобожденные территории

Задержан мужчина, попытавшийся без соответствующего разрешения пройти через КПП в направлении Физулинского района.

Задержан мужчина, попытавшийся без соответствующего разрешения пройти через КПП в направлении Физулинского района.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 31 июля на контрольно-пропускном пункте в Физулинском районе гражданин пытался пройти через КПП по чужому паспорту.

В результате расследования была установлена личность нарушителя, им оказался житель села Хырмандалы Масаллинского района Вусал Фарзалиев.

Собранные по факту материалы для дачи правовой оценки направлены в Физулинский районный суд.

По решению суда В.Фарзалиев арестован на 8 суток в административном порядке по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.