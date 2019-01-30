В Физули задержали подростка, подозреваемого в убийстве женщины

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, на территории Физулинского района задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, поступила информация о том, что 28 января в своем доме в городе Горадиз Физулинского района был обнаружен труп А.Искендеровой с признаками насилия на теле, в связи с чем сотрудниками правоохранительных органов и прокуратуры осуществлены соответствующие мероприятия.

По факту возбуждено уголовное дело.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан подросток, житель города Горадиз.