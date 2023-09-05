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В Физули у бывшего осужденного изъяли автомат Калашникова

В Физули у бывшего осужденного изъяли автомат Калашникова В Физулинском районе у бывшего осужденного обнаружили и изъяли автомат Калашникова.
Происшествия
5 сентября 2023 г. 09:01
В Физули у бывшего осужденного изъяли автомат Калашникова

В Физулинском районе у бывшего осужденного обнаружили и изъяли автомат Калашникова.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела полиции (РОП), в городе Горадиз задержан ранее судимый житель Сальянского района Натиг Зульфугаров.

При досмотре сумки в его руках были обнаружены и изъяты 1 автомат АК-74, 30 патронов и 2 единицы взрывчатого вещества цилиндрической формы.

По факту в Физулинском РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə keçmiş məhkumdan "Kalaşnikov" avtomatı aşkarlanıb

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