В Физули у бывшего осужденного изъяли автомат Калашникова

В Физулинском районе у бывшего осужденного обнаружили и изъяли автомат Калашникова.
Об этом
Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела полиции (РОП), в городе Горадиз задержан ранее судимый житель Сальянского района Натиг Зульфугаров.
При досмотре сумки в его руках были обнаружены и изъяты 1 автомат АК-74, 30 патронов и 2 единицы взрывчатого вещества цилиндрической формы.
По факту в Физулинском РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.