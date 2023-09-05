В Физули у бывшего осужденного изъяли автомат Калашникова

В Физулинском районе у бывшего осужденного обнаружили и изъяли автомат Калашникова.

В Физулинском районе у бывшего осужденного обнаружили и изъяли автомат Калашникова.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела полиции (РОП), в городе Горадиз задержан ранее судимый житель Сальянского района Натиг Зульфугаров.

При досмотре сумки в его руках были обнаружены и изъяты 1 автомат АК-74, 30 патронов и 2 единицы взрывчатого вещества цилиндрической формы.

По факту в Физулинском РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.