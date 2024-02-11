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В Физули спасли мужчину, которого накрыло оползнем

В Физули спасли мужчину, которого накрыло оползнем Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под земляной массы мужчину, которого накрыло оползнем.
Происшествия
11 февраля 2024 г. 13:54
В Физули спасли мужчину, которого накрыло оползнем

Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под земляной массы мужчину, которого накрыло оползнем.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

На горячую линию "112" МЧС поступила информация, что в городе Физули гражданина накрыло оползнем. По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что один гражданин оказался под земляной массой в результате оползня, произошедшего во время восстановительных работ на подземном газопроводе.

В результате принятых неотложных мер гражданин был извлечен из-под земляной массы, ему была оказана квалифицированная помощь.

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