В Физули спасли мужчину, которого накрыло оползнем

Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под земляной массы мужчину, которого накрыло оползнем.
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На горячую линию "112" МЧС поступила информация, что в городе Физули гражданина накрыло оползнем. По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.
При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что один гражданин оказался под земляной массой в результате оползня, произошедшего во время восстановительных работ на подземном газопроводе.
В результате принятых неотложных мер гражданин был извлечен из-под земляной массы, ему была оказана квалифицированная помощь.