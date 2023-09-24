В Физули совершено убийство 36-летней женщины

В Физулинскую районную прокуратуру 24 сентября около 21:00 поступила информация о смерти Руханы Гасымовой, 1987 года рождения, от колото-резаных ранений.

В Физулинскую районную прокуратуру 24 сентября около 21:00 поступила информация о смерти Руханы Гасымовой, 1987 года рождения, от колото-резаных ранений.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Там отметили, что в ходе расследования возникли серьезные подозрения в том, что Сулейман Гасымов, 1984 года рождения, совершил умышленное убийство своей жены Р.Гасымовой, нанеся ей ножевые ранения в ходе возникшей между ними ссоры.

По факту в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, С.Гасымов задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время предварительное расследование по делу продолжается.