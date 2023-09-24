О нас

В Физули совершено убийство 36-летней женщины

В Физули совершено убийство 36-летней женщины В Физулинскую районную прокуратуру 24 сентября около 21:00 поступила информация о смерти Руханы Гасымовой, 1987 года рождения, от колото-резаных ранений.
Происшествия
24 сентября 2023 г. 22:58
В Физули совершено убийство 36-летней женщины

В Физулинскую районную прокуратуру 24 сентября около 21:00 поступила информация о смерти Руханы Гасымовой, 1987 года рождения, от колото-резаных ранений.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Там отметили, что в ходе расследования возникли серьезные подозрения в том, что Сулейман Гасымов, 1984 года рождения, совершил умышленное убийство своей жены Р.Гасымовой, нанеся ей ножевые ранения в ходе возникшей между ними ссоры.

По факту в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, С.Гасымов задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время предварительное расследование по делу продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Füzulidə 36 yaşlı qadın qətlə yetirilib

Другие новости из категории

В Гяндже после удара молнии в жилом доме возник пожар
В Гяндже после удара молнии в жилом доме возник пожар
24 сентября 2023 г. 19:40
Ганира Пашаева подключена к аппарату ИВЛ
Ганира Пашаева подключена к аппарату ИВЛ
24 сентября 2023 г. 15:56
Мехрибан Алиева взяла под личный контроль лечение Ганиры Пашаевой
Мехрибан Алиева взяла под личный контроль лечение Ганиры Пашаевой
24 сентября 2023 г. 15:43
В США заявили, что около половины американцев стали жить хуже при Байдене
В США заявили, что около половины американцев стали жить хуже при Байдене
24 сентября 2023 г. 14:47
В Баку по подозрению в убийстве знакомого задержан 24-летний парень
В Баку по подозрению в убийстве знакомого задержан 24-летний парень
24 сентября 2023 г. 13:28
В Губе произошел пожар на нескольких прилегающих друг к другу объектах
В Губе произошел пожар на нескольких прилегающих друг к другу объектах
24 сентября 2023 г. 11:37
В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль
В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль
24 сентября 2023 г. 10:32
В Баку при ДТП пострадал 20-летний мотоциклист
В Баку при ДТП пострадал 20-летний мотоциклист
24 сентября 2023 г. 07:02
В Баку при ДТП пострадал мотоциклист и его пассажир
В Баку при ДТП пострадал мотоциклист и его пассажир
24 сентября 2023 г. 04:19
У жителя Баку угнали автомобиль
ФотоУ жителя Баку угнали автомобиль
24 сентября 2023 г. 02:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi