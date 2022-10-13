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В Физули сотрудник компании присвоил более 15 тысяч манатов

В Физули сотрудник компании присвоил более 15 тысяч манатов На сотрудника ЗАО "Компания аграрной инновации и снабжения" заведено уголовное дело.
Происшествия
13 октября 2022 г. 16:54
В Физули сотрудник компании присвоил более 15 тысяч манатов

На сотрудника ЗАО "Компания аграрной инновации и снабжения" заведено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в Физулинской районной прокуратуре.

На основе поступившего в районную прокуратуру заявления о присвоении денежных средств в ЗАО "Компания аграрной инновации и снабжения", было проведено разбирательство, в ходе которого установлено, что работавший продавцом-складчиком в ЗАО Шамо Гараев присвоил денежные средства акционерного общества в размере 15 362 манатов, вырученные от продажи различной продукции.

В связи с этим в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) УК АР.

В настоящее время расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке “Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti”nin əməkdaşı barədə cinayət işi başlanılıb

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