В Физули сотрудник компании присвоил более 15 тысяч манатов

На сотрудника ЗАО "Компания аграрной инновации и снабжения" заведено уголовное дело.

На сотрудника ЗАО "Компания аграрной инновации и снабжения" заведено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в Физулинской районной прокуратуре.

На основе поступившего в районную прокуратуру заявления о присвоении денежных средств в ЗАО "Компания аграрной инновации и снабжения", было проведено разбирательство, в ходе которого установлено, что работавший продавцом-складчиком в ЗАО Шамо Гараев присвоил денежные средства акционерного общества в размере 15 362 манатов, вырученные от продажи различной продукции.

В связи с этим в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) УК АР.

В настоящее время расследование продолжается.