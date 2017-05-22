В Физули произошло крупное ДТП, один погиб, трое ранены

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Физулинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как передает Report, инцидент произошел на территории районного села Алханлы.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107", за рулем которого находился житель села Бабек Гурбанов, перевернулся.

В результате водитель Б. Гурбанов и пассажиры Таджеддин Гурбанов, Логман Гурбанов и Замик Мамедов получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Физулинскую районную центральную больницу. Т. Гурбанов впоследствии скончался.

По факту ДТП проводится расследование Физулинским районным отделом полиции.