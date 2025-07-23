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Пожар на освобожденных территориях перекинулся на лесной массив

Пожар на освобожденных территориях перекинулся на лесной массив В горной местности вблизи села Юхары Яглывенд Физулинского района возник пожар на открытой местности.
Происшествия
23 июля 2025 г. 18:05
Пожар на освобожденных территориях перекинулся на лесной массив

На освобожденных от оккупации территориях произошел еще один очаг возгорания.

Как передает карабахское бюро Report, пожар наблюдается в селах Юхары Яглывенд, Джамилли, Диваналлар Физулинского района и в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Пламя в районе поселка Гадрут уже перекинулось на лесной массив. В настоящее время для тушения пожара в район привлечены пожарные машины и сотрудники МЧС из Джебраильского, Бейлаганского и Ходжавендского районов.

Работы по тушению огня продолжаются.

17:39

В горной местности вблизи села Юхары Яглывенд Физулинского района возник пожар на открытой местности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

К тушению пожара привлечены вертолет Авиаотряда МЧС и силы Государственной службы пожарной охраны.

Операция по ликвидации пожара продолжается.

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