В Физули отец задержан по подозрению в убийстве дочери

6 марта в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о смерти Рамили Асадовой 1989 года рождения от полученных ножевых ранений.

6 марта в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о смерти Рамили Асадовой 1989 года рождения от полученных ножевых ранений.

Как сообщили Report в прокуратуре, в ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Рамилю Асадову умышленно убил отец Агарахим Нифталиев 1957 года рождения, нанеся ей многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

По данному факту в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР. Агарахим Нифталиев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.