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В Физули отец задержан по подозрению в убийстве дочери

В Физули отец задержан по подозрению в убийстве дочери 6 марта в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о смерти Рамили Асадовой 1989 года рождения от полученных ножевых ранений.
Происшествия
7 марта 2022 г. 10:01
В Физули отец задержан по подозрению в убийстве дочери

6 марта в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о смерти Рамили Асадовой 1989 года рождения от полученных ножевых ранений.

Как сообщили Report в прокуратуре, в ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Рамилю Асадову умышленно убил отец Агарахим Нифталиев 1957 года рождения, нанеся ей многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

По данному факту в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР. Агарахим Нифталиев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə qızını öldürən ata tutulub

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