В Физули обнаружен артиллерийский снаряд

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда на территории села Бахманли Физулинского района

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда на территории села Бахманли Физулинского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа Агентства и сотрудники отдела полиции Физулинского района.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства был обнаружен 102-мм артиллерийский снаряд (ОФ-56). Обнаруженный снаряд был транспортирован на центральный полигон ANAMA для обезвреживания.

Кроме того, саперы обследовали территорию площадью 300 квадратных метров вокруг места обнаружения снаряда. Сообщается, что иных опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.