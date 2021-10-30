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В Физули обнаружены оружие и боеприпасы

В Физули обнаружены оружие и боеприпасы На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.
Происшествия
30 октября 2021 г. 09:39
В Физули обнаружены оружие и боеприпасы

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенного сотрудниками Физулинского районного отдела полиции мероприятия на освобожденной части района были обнаружены 3 автомата, 2 пулемета, 2 гранатомета, 1 "Фагот" (противотанковый ракетный комплекс), 185 различных снарядов, 75 взрывателей и 4100 пуль различного калибра.

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Версия на английском языке Police find weapons, ammunition abandoned by Armenia in Fuzuli District
Версия на азербайджанском языке Füzulidə ermənilərin atıb qaçdığı tank əleyhinə raket sistemi aşkarlanıb

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