В Физули обнаружены брошенные армянами ракетные комплексы

Сотрудники отдела полиции Физулинского района в результате очередных контрольно-профилактических мероприятий на территории района обнаружили различные боеприпасы на брошенных армянами военных позициях.

Сотрудники отдела полиции Физулинского района в результате очередных контрольно-профилактических мероприятий на территории района обнаружили различные боеприпасы на брошенных армянами военных позициях.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе Министерства внутренних дел.

По информации, на позициях найдены 2 пулемета, 2 противотанковых управляемых ракетных комплекса типа “Фагот” и “Корнет”, 4 гранаты, 3 автоматных обоймы, 18 различных видов снарядов, 317 патронов различного калибра.