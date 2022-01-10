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В Физули обнаружены брошенные армянами ракетные комплексы

В Физули обнаружены брошенные армянами ракетные комплексы Сотрудники отдела полиции Физулинского района в результате очередных контрольно-профилактических мероприятий на территории района обнаружили различные боеприпасы на брошенных армянами военных позициях.
Происшествия
10 января 2022 г. 09:44
В Физули обнаружены брошенные армянами ракетные комплексы
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Сотрудники отдела полиции Физулинского района в результате очередных контрольно-профилактических мероприятий на территории района обнаружили различные боеприпасы на брошенных армянами военных позициях.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе Министерства внутренних дел.

По информации, на позициях найдены 2 пулемета, 2 противотанковых управляемых ракетных комплекса типа “Фагот” и “Корнет”, 4 гранаты, 3 автоматных обоймы, 18 различных видов снарядов, 317 патронов различного калибра.

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Версия на английском языке ФотоNumerous weapons and ammunition found in Fuzuli district 
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə ermənilərin atıb qaçdığı raket kompleksləri aşkarlanıb

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