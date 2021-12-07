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В Физули обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы

В Физули обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы 10:56
Происшествия
7 декабря 2021 г. 11:55
В Физули обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана представители соответствующих госструктур, в том числе сотрудники полиции, продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенного сегодня сотрудниками Физулинского районного отдела полиции мероприятия, на покинутых армянскими военными подразделениями позициях были обнаружены 1 миномет, 1 автомат, 1 гранатомет, 56 гранатометных снарядов, 22 ручные гранаты, 21 взрыватель, 1 устройство связи, 20 магазинов, 1600 патронов, 124 единицы 30-миллиметровых снарядов и другие боеприпасы.

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Версия на английском языке Weapons left by retreating Armenians found in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Füzulidə ermənilərin atıb qaçdığı silah-sursat aşkarlanıb

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