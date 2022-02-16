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В Физули обнаружены брошенные армянами боеприпасы

В Физули обнаружены брошенные армянами боеприпасы В Физулинском районе Азербайджана обнаружены брошенные армянами боеприпасы.
Происшествия
16 февраля 2022 г. 10:34
В Физули обнаружены брошенные армянами боеприпасы

В Физулинском районе Азербайджана обнаружены брошенные армянами боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Физулинского района, обнаружены и переданы соответствующим структурам различные боеприпасы, среди которых 27 автоматов, семь пулеметов, один гранатомет, три гранаты, четыре автоматных ящика, 11 снарядов, 95 крупнокалиберных патронов.

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Версия на английском языке Weapons left by retreating Armenians found in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Füzulidə ermənilərin atıb qaçdığı silah-sursat aşkarlanıb

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