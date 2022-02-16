В Физули обнаружены брошенные армянами боеприпасы

В Физулинском районе Азербайджана обнаружены брошенные армянами боеприпасы.

В Физулинском районе Азербайджана обнаружены брошенные армянами боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Физулинского района, обнаружены и переданы соответствующим структурам различные боеприпасы, среди которых 27 автоматов, семь пулеметов, один гранатомет, три гранаты, четыре автоматных ящика, 11 снарядов, 95 крупнокалиберных патронов.