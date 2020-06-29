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В Физули обнаружена ручная граната

​В Физули обнаружена ручная граната

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручной гранаты в селе Беюк Бахманлы Физулинского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и кинологическая группа Агентства, сотрудники отдела полиции Физулинского района и Центральной районной больницы.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства была обнаружена ручная граната RQD-5.

Для обезвреживания, боеприпасы были перемещены в центр по уничтожению агентства.

На территории в 200 кв.м вокруг найденного боеприпаса был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.

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