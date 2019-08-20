В Физули обнаружен артиллерийский снаряд

В Физули обнаружен 100-миллиметровый артиллерийский снаряд.
Об этом Report сообщили в Национальном Агентстве по разминированию территорий (ANAMA).
19 августа в 20:42 в Агентство поступило сообщение из МЧС, а в 20:48 – из службы ″102″.
В связи с ночным временем суток и отсутствием на месте лица, сообщившего о найденном снаряде, особая оперативная группа Агентства и сотрудники Физулинского отделения полиции были направлены на место происшествия 20 августа.
Было установлено, что снаряд найден на территории села Алханлы Физулинского района.
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