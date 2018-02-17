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    В Физули найдена 1 единица взрывателя QDT-90

    Группа быстрого реагирования ANAMA сразу же была отправлена на место происшествия

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В прошедший день на территории села Газахлар Физулинского района найден один снаряд.

    Как передает Report, информация о найденном снаряде поступила из центра Управления кризисными ситуациями МЧС в ANAMA.

    Согласно информации, группа быстрого реагирования агентства сразу же была отправлена на место происшествия.

    Специалистами агентства на вышеуказанной территории был проведен осмотр одного земельного участка. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружена 1 единица взрывчатки QDT-90 и перевезена на уничтожение на территорию агентства.

    На территории в 70 кв/км вокруг найденных взрывчаток был проведен надземный осмотр. Других взрывчатых веществ или устройств не было найдено.

    Эта операция была профинансирована правительством Великобритании.

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