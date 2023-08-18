О нас

В Физули на кладбище обнаружена мина-ловушка

В Физули на кладбище обнаружена мина-ловушка На кладбище в Физулинском районе обнаружена мина-ловушка.
Происшествия
18 августа 2023 г. 17:24
В Физули на кладбище обнаружена мина-ловушка

На кладбище в Физулинском районе обнаружена мина-ловушка.

Об этом Report сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Было отмечено, что в ходе операций по разминированию, проводимых Агентством, регулярно попадаются мины-ловушки, мины-сюрпризы, создающие опасность для людей. На кладбище села Горган Физулинского района была обнаружена противотанковая мина ТМ-62М, на которую была установлена противопехотная мина ПМН-Э армянского производства, а также тротил (взрывчатое вещество) между двумя минами, предназначенный для увеличения взрывной силы.

Отметим, что противотанковая мина, содержащая 7 кг взрывчатого вещества, предназначена для выведения из строя техники. Обнаруженные противотанковые и противопехотные мины, а также мины-ловушки с высоким содержанием взрывчатки были размещены с целью массового уничтожения механических средств и людей.

"Установка подобных ловушек-мин, неоднократно обнаруживаемых на объектах гражданского назначения и прилегающих территориях в ходе проводимых Агентством разминирования, является проявлением террора против мирного населения, человечества. Из 180 инцидентов с минами в послевоенный период 128 были зарегистрированы в районах, расположенных за пределами бывшей линии соприкосновения. Из 303 человек, пострадавших в минных происшествиях, произошедших до 18 августа текущего года, 217 погибли или получили ранения в результате взрыва мины именно в этих районах. Принимая во внимание упомянутые факты, Агентство еще раз обращается к гражданам с призывом не посещать районы, где они не могут быть уверены в своей безопасности", - подчеркивается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə qəbiristanlıqda tələ-mina aşkar edilib

Другие новости из категории

В отношении задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта избрана мера пресечения в виде ареста
В отношении задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта избрана мера пресечения в виде ареста
18 августа 2023 г. 18:17
Вагиф Хачатурян в скором времени предстанет перед судом
Вагиф Хачатурян в скором времени предстанет перед судом
18 августа 2023 г. 16:26
В Верхне-карабахском канале обнаружено тело мужчины
В Верхне-карабахском канале обнаружено тело мужчины
18 августа 2023 г. 13:47
Дорожная полиция предупредила водителей, сажающих за руль малолетних детей
Дорожная полиция предупредила водителей, сажающих за руль малолетних детей
18 августа 2023 г. 11:23
Потушен пожар в горной местности в Шамахы
Потушен пожар в горной местности в Шамахы
18 августа 2023 г. 10:54
В Агджебеди задержаны подозреваемые в совершении краж
В Агджебеди задержаны подозреваемые в совершении краж
18 августа 2023 г. 09:35
Два человека пострадали в массовом ДТП в Баку
Два человека пострадали в массовом ДТП в Баку
18 августа 2023 г. 08:04
В Гяндже автомобиль сбил 11-летнюю девочку
В Гяндже автомобиль сбил 11-летнюю девочку
18 августа 2023 г. 05:17
В ДТП в Хатаинском районе Баку пострадали два члена одной семьи
В ДТП в Хатаинском районе Баку пострадали два члена одной семьи
18 августа 2023 г. 02:55
Установлены личности супругов, тела которых были обнаружены в Сумгайыте
Установлены личности супругов, тела которых были обнаружены в Сумгайыте
18 августа 2023 г. 00:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi