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В Физули инженер-электрик погиб от удара током

В Физули инженер-электрик погиб от удара током В Физули инженер погиб в результате несчастного случая.
Происшествия
4 июля 2022 г. 09:49
В Физули инженер-электрик погиб от удара током

В Физули инженер погиб в результате несчастного случая.

Как сообщили Report в районной прокуратуре, 3 июля около 11:00 в районную прокуратуру поступила информация, что на территории села Газахлар Физулинского района умер Микаил Насиров 1958 г.р.

В ходе разбирательства выяснилось, что инженер-электрик Физулинского управления ирригационных систем Микаил Насиров погиб от удара током, когда чинил мотор колодца, расположенного на территории села.

По факту в Физулинской районной прокуратуре ведется разбирательство.

Физулинское управление ирригационных систем подведомственно ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin mühəndisi bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

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