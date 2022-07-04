В Физули инженер-электрик погиб от удара током

В Физули инженер погиб в результате несчастного случая.

В Физули инженер погиб в результате несчастного случая.

Как сообщили Report в районной прокуратуре, 3 июля около 11:00 в районную прокуратуру поступила информация, что на территории села Газахлар Физулинского района умер Микаил Насиров 1958 г.р.

В ходе разбирательства выяснилось, что инженер-электрик Физулинского управления ирригационных систем Микаил Насиров погиб от удара током, когда чинил мотор колодца, расположенного на территории села.

По факту в Физулинской районной прокуратуре ведется разбирательство.

Физулинское управление ирригационных систем подведомственно ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".