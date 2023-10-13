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В Физули гражданские лица подорвались на мине, есть погибший

В Физули гражданские лица подорвались на мине, есть погибший В результате подрыва автомобилей на противотанковой мине в селе Ашагы Вейсалли Физулинского района один человек погиб, еще один получил ранения.
Происшествия
13 октября 2023 г. 10:42
В Физули гражданские лица подорвались на мине, есть погибший

В результате подрыва автомобилей на противотанковой мине в селе Ашагы Вейсалли Физулинского района один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Отмечается, что в результате инцидента водитель автомобиля марки "Газель" Фамиль Ильяс оглу Абилов 1987 года рождения погиб, а водитель грузовика "КамАЗ" Намаз Набади оглу Байрамов 2000 года рождения получил ранения.

В ANAMA призвали граждан не посещать неочищенные от мин территории и строго соблюдать установленные правила.

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Версия на английском языке Mine explosion kills one in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Füzulidə mülki şəxslər minaya düşüb, ölən və yaralanan var

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