В Физули гражданские лица подорвались на мине, есть погибший

В результате подрыва автомобилей на противотанковой мине в селе Ашагы Вейсалли Физулинского района один человек погиб, еще один получил ранения.

В результате подрыва автомобилей на противотанковой мине в селе Ашагы Вейсалли Физулинского района один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Отмечается, что в результате инцидента водитель автомобиля марки "Газель" Фамиль Ильяс оглу Абилов 1987 года рождения погиб, а водитель грузовика "КамАЗ" Намаз Набади оглу Байрамов 2000 года рождения получил ранения.

В ANAMA призвали граждан не посещать неочищенные от мин территории и строго соблюдать установленные правила.