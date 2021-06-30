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В Физули горит минное поле, на тушение пожара вылетел вертолет

В Физули горит минное поле, на тушение пожара вылетел вертолет В Физулинском районе произошел пожар на открытой местности с частичной лесополосой.
Происшествия
30 июня 2021 г. 17:33
В Физули горит минное поле, на тушение пожара вылетел вертолет

В Физулинском районе произошел пожар на открытой местности с частичной лесополосой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на обширной открытой территории с частичной лесополосой (заминированная территория, часть территории со сложным горным рельефом) вблизи села Гаджар. К тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства и вертолет авиационного отряда.

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Версия на английском языке Fire breaks out in mined forest area in Fuzuli district
Версия на азербайджанском языке Füzulidə minalı sahədə yanğın başlayıb, əraziyə helikopter göndərilib

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