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    В Физули 16-летний юноша покончил с собой

    ​По делу продолжаются следственные мероприятия

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Физулинском районе совершено самоубийство.

    Как сообщает Report, житель села Бабы Абузар Гасымов 2002 г.р. повесился в собственном доме.

    В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.

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