В Физули 16-летний юноша покончил с собой

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Физулинском районе совершено самоубийство.
Как сообщает Report, житель села Бабы Абузар Гасымов 2002 г.р. повесился в собственном доме.
В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.
Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Физулинском районе совершено самоубийство.
Как сообщает Report, житель села Бабы Абузар Гасымов 2002 г.р. повесился в собственном доме.
В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.
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