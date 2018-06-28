В Физули 16-летний юноша покончил с собой

28 июня, 2018 11:45

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Физулинском районе совершено самоубийство. Как сообщает Report, житель села Бабы Абузар Гасымов 2002 г.р. повесился в собственном доме. В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.

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