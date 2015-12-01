​Въезд и выезд в поселок Нардаран перекрыт

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Въезд и выезд в поселок Нардаран города Баку перекрыт. Как сообщает Report, к территории привлечены сотрудники и машины министерства внутренних дел (МВД).

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран. В ходе операции сотрудникам полиции было оказано сопротивление, по ним открыли огонь, бросили ручную гранату. Был открыт ответный огонь, в результате которого убиты 4 члена преступной группировки, несколько человек ранены.

Двое сотрудников полиции героически погибли. В качестве вещественных доказательств с места происшествия изъято большое количество оружия, гранат, холодного оружия и т.д. Задержаны 14 членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым.

По факту Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, ведется следствие.