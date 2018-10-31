В Евлахском районе автомобиль сбил пешехода

Евлах. 31 октября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано в селе Ашагы Саламабад.

Так, взорвалась покрышка находившегося в движении автомобиля марки "ВАЗ-21014". В результате, водитель потерял управление и автомобиль перевернувшись наехал на стоящего на обочине пешехода Эльшана Вагиф оглу Исрафилова 1960 г.р. Получивший телесные повреждения пешеход был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.