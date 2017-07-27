Потушен пожар в Евлахской центральной районной больнице - ОБНОВЛЕНО-2 - ФОТО

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Евлах. 27 июля. REPORT.AZ/ Из-за пожара произошедшего в Евлахской центральной районной больнице все больные были эвакуированы.

Как сообщает западное бюро Report, пожар начался с крыши здания больницы: "Во время пожара на операционном столе в Хирургическом отделении больницы было три больных, они сразу же на машине скорой медицинской машины были доставлены в Мингячевирскую центральную городскую больницу. На место происшествия привлечены 4 пожарных машины и живая сила МЧС. В настоящее время проводятся существенные работы по тушению пожара".

Согласно сообщению, в больнице находилось около 35-40 больных, в том числе дети.

Все пациенты из Евлахской центральной районной больницы были эвакуированы. Пожар был потушен, однако все еще остается задымление.

***14:41

Евлах. 27 июля. REPORT.AZ/ В Евлахской центральной районной больнице начался пожар.

Как сообщает западное бюро Report, причины пожара пока не известны.

На место происшествия были привлечены сотрудники Евлахской части Государственной пожарной охраны МЧС.

Персонал и пациенты больницы эвакуированы.