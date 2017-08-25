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    В Евлахе женщина с дочерью выбросилась со 2-го этажа

    Инцидент произошел в селе Ковар© Foto: Report.az

    Евлах. 25 августа. REPORT.AZ/ В Евлахе женщина с дочерью пыталась покончить с собой.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Ковар.

    Жительница села Байрамова Айгюн Махир гызы 1985 г.р. на почве семейного конфликта вместе с маленькой дочкой выбросилась со второго этажа дома, где проживает. В результате мать и дочь получили различные травмы. Они были доставлены в больницу с помощью окружающих людей.

    По факту ведется расследование.

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