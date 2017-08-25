В Евлахе женщина с дочерью выбросилась со 2-го этажа

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Евлах. 25 августа. REPORT.AZ/ В Евлахе женщина с дочерью пыталась покончить с собой.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Ковар.

Жительница села Байрамова Айгюн Махир гызы 1985 г.р. на почве семейного конфликта вместе с маленькой дочкой выбросилась со второго этажа дома, где проживает. В результате мать и дочь получили различные травмы. Они были доставлены в больницу с помощью окружающих людей.

По факту ведется расследование.