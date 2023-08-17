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В Евлахе задержаны наркоторговцы и подозреваемый в краже

В Евлахе задержаны наркоторговцы и подозреваемый в краже В Евлахе задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков и совершении кражи.
Происшествия
17 августа 2023 г. 10:53
В Евлахе задержаны наркоторговцы и подозреваемый в краже

В Евлахе задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков и совершении кражи.

Об этом Report сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных за последние дни сотрудниками Евлахского РУП, задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков ранее судимые жители района Эльчин Гасымов, Заур Ахмедов и Рашхан Джафаров. У них изъято в общей сложности около 3 кг марихуаны и героина.

В результате другого оперативного мероприятия был задержан подозреваемый в совершении кражи житель района Мурад Самедов. Установлено, что он совершил кражу наличных денег и золотых драгоценностей из частного дома в селе Акшам на сумму в размере 20500 манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYevlaxda narkotik satışı və oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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