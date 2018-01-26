В Евлахе задержан подозреваемый в угоне и поджоге автомобиля

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Вчера в Районное отделение полиции (РОП) поступила информация об угоне автомобиля на территории Евлахского района.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, расследованиями было выявлено, что в районе 01:00 на территории села Хаварлы был угнан автомобиль марки Ford Transit, принадлежащий жителю города Гянджи Тельману Панахову. Сразу же начались оперативно-розыскные мероприятия.

Горящий автомобиль обнаружили сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции в районе 02:00 на территории села Шыхлы Агдашского района. Пожар был потушен сотрудниками МЧС.

В результате неотложных мероприятий, сотрудниками полиции в короткие сроки был выявлен и задержан житель Гейчайского района, ранее судимый Орхан Мустафаев, подозреваемый в угоне и поджоге автомобиля.

По факту возбуждено уголовное дело.

В Евлахском РОП ведется расследование.