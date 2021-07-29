В Евлахе задержан наркоторговец

Сотрудники Евлахского районного отдела полиции провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудники Евлахского районного отдела полиции провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации, был задержан житель города Азер Ахмедов, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

При осмотре его квартиры, расположенной на территории города, были обнаружены и изъяты приобретенные с целью сбыта около 24 гр метамфетамина, 66 таблеток трамадола и 14 таблеток прегабалина.

По факту в Евлахском РОП ведется расследование.