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В Евлахе задержан наркоторговец

В Евлахе задержан наркоторговец Сотрудники Евлахского районного отдела полиции провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Происшествия
29 июля 2021 г. 11:42
В Евлахе задержан наркоторговец

Сотрудники Евлахского районного отдела полиции провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации, был задержан житель города Азер Ахмедов, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

При осмотре его квартиры, расположенной на территории города, были обнаружены и изъяты приобретенные с целью сбыта около 24 гр метамфетамина, 66 таблеток трамадола и 14 таблеток прегабалина.

По факту в Евлахском РОП ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolis daha bir əməliyyat keçirib, Yevlax sakinindən “patı” götürülüb

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