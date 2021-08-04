В Евлахе задержан мужчина, занимавшийся незаконным культивированием конопли

В результате проведенных сотрудниками Евлахского районного отдела полиции комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под условным названием “Хашхаш-2021" был выявлен факт незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.

В результате проведенных сотрудниками Евлахского районного отдела полиции комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под условным названием “Хашхаш-2021" был выявлен факт незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных на основании поступившей информации оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель села Юхары Гархун Рамиль Исаев, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.

На его приусадебном участке были обнаружены и изъяты 25 кустов конопли, а также 377 граммов марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.