В Евлахе задержан мужчина, предпринявший попытку убийства односельчанина

Евлах. 22 января. REPORT.AZ/ В Евлахском районе задержан мужчина, предпринявший попытку убийства ножом своего односельчанина.

Как сообщает западное бюро Report, был задержан Эльчин Алы оглу Гулиев, который в расположенной в селе Гюльовша чайхане с целью убийства нанес своему односельчанину Фидару Гусейнову 1988 г.р. множественные ножевые ранения.

Раненый был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

По факту в Евлахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.