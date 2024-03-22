В Евлахе задержан автохулиган без водительских прав

В Евлахе задержан автохулиган, который управлял транспортным средством без водительских прав.
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Согласно информации, сотрудник Отделения дорожной полиции Евлахского РОП дал указание остановиться водителю автомобиля "ВАЗ-2106", который нарушал правила дорожного движения.
Несмотря на это, водитель продолжил движение. В результате принятых мер нарушитель был задержан, им оказался М.Мехтиев. В ходе проверки было установлено, что он управлял транспортным средством без водительских прав.
На него был составлен административный протокол и направлен в суд. Решением суда нарушитель был арестован в административном порядке на 15 суток.