В Евлахе задержан автохулиган без водительских прав

В Евлахе задержан автохулиган, который управлял транспортным средством без водительских прав.

В Евлахе задержан автохулиган, который управлял транспортным средством без водительских прав.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, сотрудник Отделения дорожной полиции Евлахского РОП дал указание остановиться водителю автомобиля "ВАЗ-2106", который нарушал правила дорожного движения.

Несмотря на это, водитель продолжил движение. В результате принятых мер нарушитель был задержан, им оказался М.Мехтиев. В ходе проверки было установлено, что он управлял транспортным средством без водительских прав.

На него был составлен административный протокол и направлен в суд. Решением суда нарушитель был арестован в административном порядке на 15 суток.