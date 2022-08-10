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В Евлахе возвращающаяся со встречи с сыном-военнослужащим семья попала в аварию, есть погибший

В Евлахе возвращающаяся со встречи с сыном-военнослужащим семья попала в аварию, есть погибший В Евлахском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
10 августа 2022 г. 15:29
В Евлахе возвращающаяся со встречи с сыном-военнослужащим семья попала в аварию, есть погибший

В Евлахском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на отрезке дороги Евлах-Барда, пролегающем по территории района.

В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ-2106" с другим легковым автомобилем, погиб водитель, житель Товузского района Амрах Махмудов 1953 г.р. Телесные повреждения получили три члена одной семьи – жители Товузского района Яшар Алиев 1976 г.р., его дочь Айтадж Алиева 2002 г.р. и Амиль Алиев 2010 г.р.

Пострадавшие были госпитализированы.

По информации, семья возвращалась со встречи с сыном, несущим службу в N-ской воинской части Бейлаганского района.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi xidmətdə olan övladlarının yanından qayıdan ailə qəzaya düşüb, ölən var

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