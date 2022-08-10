В Евлахе возвращающаяся со встречи с сыном-военнослужащим семья попала в аварию, есть погибший

В Евлахском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на отрезке дороги Евлах-Барда, пролегающем по территории района.
В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ-2106" с другим легковым автомобилем, погиб водитель, житель Товузского района Амрах Махмудов 1953 г.р. Телесные повреждения получили три члена одной семьи – жители Товузского района Яшар Алиев 1976 г.р., его дочь Айтадж Алиева 2002 г.р. и Амиль Алиев 2010 г.р.
Пострадавшие были госпитализированы.
По информации, семья возвращалась со встречи с сыном, несущим службу в N-ской воинской части Бейлаганского района.
По факту ведется расследование.