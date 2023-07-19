В Евлахе задержан водитель, который не подчинился законному требованию полиции

В Евлахе водитель не подчинился законному требованию полиции.
Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП).
Было отмечено, что 18 июля около 12 часов на 260-м километре дороги Баку-Газах автомобиль марки “КамАЗ” был задержан сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции с целью определения веса перевозимого груза.
Водитель, не подчиняясь законному требованию полиции, привел автомобиль в движение, нарушив правила маневрирования, создал реальную угрозу водителям других транспортных средств.
В результате предпринятых мер автомобиль был остановлен, после чего водитель попытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции.
Им оказался 37-летний житель Балакянского района Асиман Аскеров, который был доставлен в Евлахский районный отдел полиции.
По факту проводится расследование.