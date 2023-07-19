О нас

В Евлахе задержан водитель, который не подчинился законному требованию полиции

В Евлахе задержан водитель, который не подчинился законному требованию полиции В Евлахе водитель не подчинился законному требованию полиции и совершил автохулиганство.
Происшествия
19 июля 2023 г. 12:56
В Евлахе задержан водитель, который не подчинился законному требованию полиции

В Евлахе водитель не подчинился законному требованию полиции.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Было отмечено, что 18 июля около 12 часов на 260-м километре дороги Баку-Газах автомобиль марки “КамАЗ” был задержан сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции с целью определения веса перевозимого груза.

Водитель, не подчиняясь законному требованию полиции, привел автомобиль в движение, нарушив правила маневрирования, создал реальную угрозу водителям других транспортных средств.

В результате предпринятых мер автомобиль был остановлен, после чего водитель попытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции.

Им оказался 37-летний житель Балакянского района Асиман Аскеров, который был доставлен в Евлахский районный отдел полиции.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Polisin qanuni tələbinə tabe olmayan sürücü avtoxuliqanlıq edib

Экслюзивные новости

Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi