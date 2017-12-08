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    В Евлахе во время ремонта взорвалось колесо от грузовика "КамАЗ", 3 человека пострадали

    Евлах. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахском районе во время ремонта взорвалось колесо от грузовика марки "КамАЗ".

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в цехе по ремонту колес на территории села Малбинеси.

    При ремонте колеса грузовика от плотности воздуха оно взорвалось и разлетевшиеся железные конструкции ранили находившихся поблизости людей.

    В результате инцидента три человека - жители Евлахского района Дашгын Мейбулла оглу Сархошов 1983 г.р., Исмаил Ариф оглу Джабраилов 1987 г.р. и житель Бейлаганского района Рабиль Рубаиль оглу Гасанов 1992 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Пострадавшие помещены в Евлахскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование. 

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