В Евлахе во время ремонта взорвалось колесо от грузовика "КамАЗ", 3 человека пострадали

Евлах. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахском районе во время ремонта взорвалось колесо от грузовика марки "КамАЗ".

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в цехе по ремонту колес на территории села Малбинеси.

При ремонте колеса грузовика от плотности воздуха оно взорвалось и разлетевшиеся железные конструкции ранили находившихся поблизости людей.

В результате инцидента три человека - жители Евлахского района Дашгын Мейбулла оглу Сархошов 1983 г.р., Исмаил Ариф оглу Джабраилов 1987 г.р. и житель Бейлаганского района Рабиль Рубаиль оглу Гасанов 1992 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие помещены в Евлахскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.