В Евлахе в отношении завотделением больницы возбуждено уголовное дело

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении заведующего реанимационным отделением Евлахской районной центральной больницы Гадира Сулейманова.

Как сообщает Report, дело передано на рассмотрение в Евлахский районный суд.

Подготовительное заседание по уголовному делу в производстве судьи Руслана Ализаде назначено на 27 августа.

Г.Сулейманову предъявлено обвинение по статье 314.2 (Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законом интересам государства или общества, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия).

Напомним, что в Евлахском районе внедрен пилотный проект обязательного медицинского страхования, и Евлахская районная центральная больница является юридическим лицом публичного права.