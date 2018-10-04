В Евлахе тело пропавшего без вести сотрудника министерства нашли в лесу

Шеки. 4 октября. REPORT.AZ/ Тело сотрудника министерства, считавшегося без вести пропавшим, найдено висевшим на дереве в лесу.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, тело сотрудника шекинского районного отдела Государственного фонда социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения, жителя города Шеки Рамиза Азагова 1956 г.р. было найдено висевшим на дереве в лесу на территории Евлахского района.

Отметим, что Рамиз Азагов 23 сентября утром торопливо вышел из своего дома на территории, именуемой "даг диби" в городе Шеки и не вернулся.

По факту ведется расследование.