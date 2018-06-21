В Евлахе столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

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Евлах. 21 июня. REPORT.AZ/ В Евлахском районе столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части дороги Баку-Газах, проходящей по территории города Евлах.

Пассажирский микроавтобус марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 99-JE-959 потерял управление и ударился о грузовой автомобиль марки "Камаз" с государственным номерным знаком 21-BD-889. Сообщается, что в результате происшествия пострадали трое. Состояние двоих было легкое, им оказали первую медпомощь на месте аварии. Другой пострадавший, житель Баку Гасан Джавид оглы Агазаде получил телесные травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

По факту ведется расследование.