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    В Евлахе столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

    © Report

    Евлах. 21 июня. REPORT.AZ/ В Евлахском районе столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части дороги Баку-Газах, проходящей по территории города Евлах.

    Пассажирский микроавтобус марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 99-JE-959 потерял управление и ударился о грузовой автомобиль марки "Камаз" с государственным номерным знаком 21-BD-889. Сообщается, что в результате происшествия пострадали трое. Состояние двоих было легкое, им оказали первую медпомощь на месте аварии. Другой пострадавший, житель Баку Гасан Джавид оглы Агазаде получил телесные травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

    По факту ведется расследование.

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