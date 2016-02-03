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    ​В Евлахе столкнулись грузовик и микроавтобус: ранены 5 пассажиров - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на пролегающем через евлахское село Гойунбинеси отрезке автомагистрали Евлах-Барда.

    В результате ДТП столкнулись микроавтобус марки "ГАЗель" и автомобиль "Ford".

    В результате ДТП 5 пассажиров микроавтобуса получили ранения различной степени тяжести. С помощью очевидцев раненые были доставлены в Евлахскую районную центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

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