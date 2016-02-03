​В Евлахе столкнулись грузовик и микроавтобус: ранены 5 пассажиров - ФОТО

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на пролегающем через евлахское село Гойунбинеси отрезке автомагистрали Евлах-Барда.

В результате ДТП столкнулись микроавтобус марки "ГАЗель" и автомобиль "Ford".

В результате ДТП 5 пассажиров микроавтобуса получили ранения различной степени тяжести. С помощью очевидцев раненые были доставлены в Евлахскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.