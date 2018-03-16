В Евлахе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть потерпевшие

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Евлах. 16 марта. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в поселке Ереванлылар.

Столкнулись грузовик марки Ford и легковой автомобиль марки ВАЗ. Пострадавший в результате ДТП водитель легкового автомобиля, житель города Евлах Эльгюн Исрафиль оглы Гасымов 1988 г.р. госпитализирован. Травмы другого водителя оказались легкими, и ему на месте была оказана первая медицинская помощь.

По факту ведется расследование.