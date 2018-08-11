В Евлахе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

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Евлах. 11 августа. REPORT.AZ/ На трассе Евлах-Барда произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, два автомобиля столкнулись в Евлахском районе.
В результате ДТП, житель Барды, 1989-го года рождения, Тагиев Бабек Вагиф оглы и 1984-го года рождения, Агаев Бахруз Алиага оглы получили телесные повреждения различной степени тяжести.
На место происшествия прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы и бригада скорой медицинской помощи.
Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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