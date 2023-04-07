В Евлахе скончался сбитый микроавтобусом пешеход

В Евлахе сбитый микроавтобусом пешеход скончался спустя 11 дней.

В Евлахе спустя 11 дней скончался сбитый микроавтобусом пешеход.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован 26 марта на проспекте Низами.

Микроавтобус марки ГАЗ-322132 с государственным регистрационным номером 02-BF-780, которым управлял Абдуллаев Руслан Сакит оглу 1991 года рождения, сбил Алескерову Сабину Рафиг гызы 1975 года рождения и Мирзоеву Басди Галай гызы 1962 года рождения.

В результате Сабина Алескерова скончалась на месте происшествия, а Басди Мирзоева скончалась в больнице 6 апреля.

По данному факту проводится расследование.