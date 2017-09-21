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    В Евлахе школьник обнаружил неразорвавшийся снаряд - ФОТО

    Снаряд увезли в специальный центр ANAMA для обезвреживания© Report

    Евлах. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе по дороге со школы домой школьник нашел неразорвавшийся снаряд.

    Как сообщает западное бюро Report, боеприпас обнаружен недалеко от ныне недействующего завода по переработке шерсти.

    Школьник сразу же сообщил о случившемся отцу Гулу Гулуеву, который проинформировал соответствующие структуры.

    Место происшествия было осмотрено представителями Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA). Было установлено, что это 115 мм пушечный снаряд. Его увезли в специальный центр ANAMA для обезвреживания.

    Отметим, что на территории разместились 7 семей вынужденных переселенцев из Агдама. По словам жителей, недалеко от территории, где был обнаружен снаряд, проходят высоковольтные линии электропередач и в случае разрыва снаряда возникла бы серьезная угроза. 

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