В Евлахе произошло тяжелое ДТП, погибли 3 человека

В Евлахе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Report, авария отмечена в селе Гарамамедли.
В результате столкновения легкового автомобиля марки "Mitsubishi" и грузовика на месте происшествия погибли 3 человека. Личность одного из них уже установлена. Это - житель Геранбойского села Хангервенд Джалал Шаша оглу Рустамов 1975 г.р. Имена других погибших уточняются.
Тела переданы в Евлахский районный отдел судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости