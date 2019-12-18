В Евлахе произошло тяжелое ДТП, погибли 3 человека

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В Евлахе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Report, авария отмечена в селе Гарамамедли.

В результате столкновения легкового автомобиля марки "Mitsubishi" и грузовика на месте происшествия погибли 3 человека. Личность одного из них уже установлена. Это - житель Геранбойского села Хангервенд Джалал Шаша оглу Рустамов 1975 г.р. Имена других погибших уточняются.

Тела переданы в Евлахский районный отдел судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.