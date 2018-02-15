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    В Евлахе произошло ДТП, пострадали женщина и ее 8-летняя дочь

    По факту ведется расследование

    Евлах. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Евлахский район отрезке дороги Баку-Газах.

    Автомобиль марки "ВАЗ-2109" врезался в грузовик. В результате ДТП водитель - житель Геранбойского села Хангервенд Сабит Аббасов, пассажирка - Арзу Исмаил гызы Аббасова 1987 г.р. и ее 8-летняя дочь Туту Аббаслы получили травмы различной степени тяжести.

    Водитель не обратился в больницу, так как серьезно не пострадал. Что же касается его пассажиров, они помещены в Евлахскую центральную районную больницу. Их состояние средней тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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