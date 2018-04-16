В Евлахе произошло ДТП, пострадали 4 человека - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Евлах. 16 апреля. REPORT.AZ/ В результате ДТП в евлахском поселке Аран пострадали 4 человека.

Как сообщает ширванское бюро Report, трое раненых помещены в Мингячевирскую центральную городскую, а один человек - в Евлахскую центральную районную больницы.

На данный момент лечение в Мингячевирской центральной городской больнице проходят Намик Рамиз оглу Мамедов 1996 г.р., Вусал Вугар оглу Гулиев 2000 г.р. и Амин Адиль оглу Гаджиев.

Мужчина по имени Заур находится в Евлахской центральной районной больнице.

Их состояние расценивается как стабильное.

***19:45

Евлах. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Евлахский район отрезке автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе.

Согласно предварительной информации, в результате ДТП есть погибший и раненые.

На данный момент на территории находятся сотрудники ГДП и бригады скорой помощи.

По факту ведется расследование.