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    В Евлахе произошло ДТП, пострадали 4 человека - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Евлах. 16 апреля. REPORT.AZ/ В результате ДТП в евлахском поселке Аран пострадали 4 человека.

    Как сообщает ширванское бюро Report, трое раненых помещены в Мингячевирскую центральную городскую, а один человек - в Евлахскую центральную районную больницы.

    На данный момент лечение в Мингячевирской центральной городской больнице проходят Намик Рамиз оглу Мамедов 1996 г.р., Вусал Вугар оглу Гулиев 2000 г.р. и Амин Адиль оглу Гаджиев.

    Мужчина по имени Заур находится в Евлахской центральной районной больнице.

    Их состояние расценивается как стабильное.

    ***19:45

    Евлах. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Евлахский район отрезке автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе.

    Согласно предварительной информации, в результате ДТП есть погибший и раненые.

    На данный момент на территории находятся сотрудники ГДП и бригады скорой помощи.

    По факту ведется расследование. 

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