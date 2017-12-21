В Евлахе произошло ДТП, пострадали 3 человека - ОБНОВЛЕНО

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Евлах. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахе автомобиль марки Daewoo с государственным регистрационным номером 10-KB-916 и ВАЗ-2106 с государственным регистрационным номером 20-CP-126 столкнулись.

Как сообщает западное бюро Report, в результате ДТП пострадали водитель ВАЗ-2106 Асадов Гасан Мехди оглу, его зять и дочка - жители села Самедабад Абдуллаев Аблудда Айдын оглу 1970 г.р. и Абдуллаева Руксана Гасан гызы 1979 г.р.

После оказания потерпевшим первой медицинской помощи, водителя выписали, а его зять и дочь госпитализированы.

***15:35

Евлах. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на территории, называемой "Станция Мингячевир".

Столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.

На территорию привлечены полицейские и бригады скорой помощи.