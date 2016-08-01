В Евлахе произошло ДТП, погибли 2 человека

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, авария произошла на территории села Халдан.

Управляемый жителем Агдамского района Эльгизом Шукюровым автомобиль марки "Tavriya" столкнулся с автомобилем марки "КамАЗ", за рулем которого находился житель Шеки Ильгар Мамедов, и автомобилем "ГАЗ-24", управляемым жителем Огузского района Нуру Ибрагимовым.

В результате ДТП водитель "Tavriya" Э.Шукюров и его пассажир Азер Мамелгудиев погибли.

По факту Бакинское следственное управление ведет расследование.