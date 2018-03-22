В Евлахе произошло ДТП, 1 человек пострадал

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Баку. 22марта. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло дорожно – транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.

Западное бюро Report сообщает, что инцидент произошел на территории села Ареш района.

В результате столкновения автомобилей марки «ВАЗ – 2107» и «ВАЗ – 2109» пострадала Тахирова Миная Джамал кызы, 1939-го года рождения. Водители транспортных средств не пострадали в результате аварии и не обратились за медицинской помощью. Автомобилям был нанесен серьезный ущерб.

Раненая же была доставлена в больницу.

По факту ведется расследование.