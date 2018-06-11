В Евлахе произошла цепная авария, есть пострадавшие ОБНОВЛЕНО

11 июня, 2018 12:48

© Report Евлах. 11 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в ДТП в Евлахе. Как сообщает ширванское бюро Report, в результате аварии Гаджиев Турал Мазахир оглы и Гасымов Нариман Арзуман оглы получили травмы различной степени тяжести. *** 11:38 Евлах. 11 июня. REPORT.AZ/ В Евлахе произошла цепная авария. Как сообщает ширванское бюро Report, ДТП произошло на участке, проходящем через село Гаджиселли дороги Мингячевир-Халдан. Столкнулись автомобили ВАЗ -21011, ВАЗ -21015 и грузовик "Газель". 3 человека получили тяжелые телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы. По факту ведется расследование.

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