В Евлахе произошла цепная авария, есть пострадавшие ОБНОВЛЕНО

Евлах. 11 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в ДТП в Евлахе.
Как сообщает ширванское бюро Report, в результате аварии Гаджиев Турал Мазахир оглы и Гасымов Нариман Арзуман оглы получили травмы различной степени тяжести.
*** 11:38
Евлах. 11 июня. REPORT.AZ/ В Евлахе произошла цепная авария.
Как сообщает ширванское бюро Report, ДТП произошло на участке, проходящем через село Гаджиселли дороги Мингячевир-Халдан.
Столкнулись автомобили ВАЗ -21011, ВАЗ -21015 и грузовик "Газель". 3 человека получили тяжелые телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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