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    В Евлахе произошла цепная авария, есть пострадавшие ОБНОВЛЕНО

    © Report

    Евлах. 11 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в ДТП в Евлахе.

    Как сообщает ширванское бюро Report, в результате аварии Гаджиев Турал Мазахир оглы и Гасымов Нариман Арзуман оглы получили травмы различной степени тяжести.

    *** 11:38

    Евлах. 11 июня. REPORT.AZ/ В Евлахе произошла цепная авария.

    Как сообщает ширванское бюро Report, ДТП произошло на участке, проходящем через село Гаджиселли дороги Мингячевир-Халдан.

    Столкнулись автомобили ВАЗ -21011, ВАЗ -21015 и грузовик "Газель". 3 человека получили тяжелые телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы. 

    По факту ведется расследование. 

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